В Японии обсуждают возрастные ограничения для соцсетей и меры против зависимости

Токио, 23 апреля (Jiji Press) – Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии 22 апреля провело заседание экспертного совета по вопросам зависимости молодёжи от социальных сетей. Участникам был представлен проект тезисов, предлагающий рассмотреть целесообразность введения возрастных ограничений при начале пользования социальными сетями.

Кроме того, министерство намерено потребовать от операторов сервисов оценивать риски зависимости, связанные с их платформами, а также раскрывать способы настройки функциональных ограничений, направленных на её предотвращение.

Вместе с тем ведомство выразило осторожность в отношении введения единых возрастных ограничений по образцу Австралии, указав, что социальные сети стали важным средством коммуникации для молодёжи, а риски различаются в зависимости от сервиса. В ходе заседания также прозвучало мнение о необходимости обязать операторов проверять возраст пользователей.

Кроме того, участники совета указали, что в случае подтверждения несовершеннолетнего возраста пользователя функции родительского контроля, позволяющие родителям управлять интернет-активностью ребёнка, целесообразно включать по умолчанию. Отдельного обсуждения требует и вопрос о том, следует ли сделать применение таких функций обязательным — в том числе для ограничения неподходящей для детей рекламы и предотвращения публикации детьми проблемных изображений и подобных материалов.

Министерство намерено подготовить доклад уже к лету текущего года. После этого совместно с профильными ведомствами, включая Агентство по делам детей и семей, будут обсуждаться дальнейшие меры, в том числе возможные поправки в законодательство. Общее направление планируется определить до конца года.







