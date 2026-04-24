Toyota открыла новый центр разработок в «Вовен-сити» в Сидзуоке

Сусоно, префектура Сидзуока, 22 апреля (Jiji Press) – Компания Toyota Motor Corporation 22 апреля открыла в экспериментальном городе «Вовен-сити» (Woven City) в городе Сусоно префектуры Сидзуока новый центр исследований и разработок «Инвентор-гараж» (Inventor Garage). Центр создаётся для разработки передовых технологий за счёт объединения производственного опыта Toyota и возможностей компаний из различных отраслей, участвующих в проекте.

«Инвентор-гараж» представляет собой здание с одним подземным и двумя надземными этажами общей площадью около 24 000 квадратных метров. В нём расположены исследовательские лаборатории, испытательные площадки и помещения для временного проживания; часть объекта начала работу в апреле этого года.

Проект «Вовен-сити» был запущен в сентябре прошлого года. Сейчас в нём участвуют 24 компании, организации и другие партнёры как из группы Toyota, так и за её пределами. На территории проекта проводятся различные испытания, включая тестирование систем автономного вождения и роботизированной доставки.

По данным Woven by Toyota Inc. — дочерней компании Toyota, управляющей «Вовен-сити», — отдельное внимание уделяется технологиям искусственного интеллекта, в том числе системам, способным анализировать состояние здоровья водителей и помогать им во время движения автомобиля.













