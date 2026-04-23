Япония ускоряет пересмотр системы дискреционного труда: цель — повысить производительность труда на 15%

Токио, 22 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии 22 апреля провело в резиденции премьер-министра заседание Совета по стратегии роста Японии под председательством премьер-министра Такаити Санаэ, на котором обсуждались направления реформирования рынка труда в целях создания «сильной экономики». В ходе заседания премьер-министр поручила профильным министрам ускорить проработку вопроса о пересмотре систем регулирования рабочего времени, включая систему дискреционного труда. Были представлены показатели, направленные на обеспечение экономики квалифицированными специалистами за счёт переквалификации и смены места работы, а также поставлена цель — повысить производительность труда на 15% в течение пяти лет. Среднегодовой рост производительности труда в Японии в реальном выражении с учётом инфляции в последние годы остаётся практически на нулевом уровне; правительство рассчитывает изменить ситуацию за счёт инвестиций в человеческий капитал и реформы рынка труда.

«Кадровый потенциал имеет ключевое значение для укрепления общего национального потенциала страны», — заявила Такаити. Говоря о системе дискреционного труда, она призвала продолжить рассмотрение вопроса о пересмотре сферы её применения при условии принятия мер по предотвращению злоупотреблений, чтобы те, кто хочет работать больше, могли делать это в гибком режиме.

Система дискреционного труда предусматривает выплату заработной платы на основе заранее установленного «расчётного рабочего времени» независимо от фактически отработанных часов для работников, занятых определёнными видами деятельности. На заседании также было подтверждено намерение усилить поддержку малого и среднего бизнеса в части заключения соглашений «36» — договорённостей между работодателями и работниками, допускающих смягчение ограничений на сверхурочный труд. Кроме того, было решено изучить возможные меры политики в сфере реформирования системы регулирования рабочего времени; промежуточные итоги планируется подвести летом текущего года.

Также обсуждались меры поддержки, включая разработку программ профессионального обучения и содействие в получении квалификаций, с целью подготовки кадров для 17 приоритетных направлений государственно-частных инвестиций, включая искусственный интеллект и полупроводники. Корпоративные инвестиции в человеческий капитал, включая расходы на переквалификацию, планируется увеличить в среднем с 19 000 йен на одного работника в 2024 финансовом году до 22 000 йен к 2029 финансовому году.







