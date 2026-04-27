Финансовое ведомство Японии призывает резко сократить приём на медицинские факультеты

Токио, 23 апреля (Jiji Press) – Министерство финансов Японии предложило резко сократить приём студентов на медицинские факультеты университетов страны в связи с ожидаемым избытком врачей на фоне сокращения численности населения.

На заседании подкомиссии Совета по бюджетной системе — консультативного органа при министре финансов — министерство указало, что спрос и предложение на рынке врачей выйдут на равновесный уровень примерно в 2029–2032 годах, после чего избыток врачей станет фактически неизбежным. Ведомство призвало «решительно пойти на смелое сокращение приёма» на медицинские факультеты.

В последние годы совокупный приём на медицинские факультеты японских университетов держится на уровне около 9 000 человек в год. По расчётам министерства, если эта цифра останется неизменной, число врачей на 100 000 человек населения вырастет с 274 в 2022 году до 340 в 2040 году.

В то же время спрос на врачей, как ожидается, будет снижаться из-за сокращения населения и повышения эффективности системы оказания медицинской помощи.

До 2032 финансового года — когда поступившие в медицинские вузы в апреле нынешнего года смогут стать врачами в самые ранние сроки — значительного сокращения притока новых специалистов не ожидается. В сложившихся условиях «избыток врачей» представляется неизбежным.

На заседании прозвучало мнение одного из членов совета: «Сокращение приёма — неотложная задача с точки зрения оптимального распределения ценных кадровых ресурсов в масштабах всего общества. Это также важно для рационализации расходов на здравоохранение».







