Мексика поставит Японии 1 млн баррелей нефти

Сан-Паулу, 23 апреля (Jiji Press) – Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум сообщила, что в ходе телефонных переговоров 21 апреля с премьер-министром Японии Такаити Санаэ стороны договорились о поставке в Японию 1 млн баррелей мексиканской нефти.

Япония более чем на 90% зависит от импорта нефти с Ближнего Востока. На фоне опасений по поводу перебоев в поставках из-за фактической блокады Ормузского пролива соглашение с Мексикой, расположенной по другую сторону Тихого океана, может способствовать диверсификации источников поставок для Японии.

На регулярной пресс-конференции Шейнбаум заявила, что запрос на поставки поступил от японской стороны в адрес государственной нефтяной компании Мексики. По её словам, во время переговоров с Такаити она «согласилась передать Японии 1 млн баррелей нефти». При этом сроки поставки уточнены не были.

В ходе телефонного разговора стороны также договорились укреплять сотрудничество, в том числе в сфере энергоснабжения, на фоне кризиса вокруг Ирана.

Мексика добывает около 1,8 млн баррелей нефти в сутки. Из этого объёма, за вычетом внутреннего потребления, на экспорт направляется примерно от 400 тыс. до 500 тыс. баррелей в день. Ранее страна уже экспортировала нефть в Японию.







