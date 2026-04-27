Такаити осудила стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома
Токио, 26 апреля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ осудила стрельбу, произошедшую 25 апреля, на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в одном из отелей Вашингтона, где присутствовал президент США Дональд Трамп.
«Я с облегчением узнала, что президент Трамп невредим после этой ужасной стрельбы», — написала Такаити в своём аккаунте в X, бывшем Twitter.
«Насилие недопустимо нигде в мире», — добавила она.
