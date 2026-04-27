Хибакуся призвали к ядерному разоружению перед конференцией по ДНЯО в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 26 апреля (Jiji Press) – Хибакуся — выжившие после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, осуществлённых США в 1945 году, — провели в Нью-Йорке демонстрацию с призывами к ликвидации ядерного оружия, скандируя: «Больше никаких Хиросим, больше никаких Нагасаки».

По данным американских организаторов акции, более 200 хибакуся и других участников — в том числе дети пострадавших от атомных бомбардировок и общественные активисты — прошли маршем около одного километра до штаб-квартиры ООН на Манхэттене за день до открытия Обзорной конференции 2026 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

На митинге перед маршем выступил 80-летний Хамасуми Дзиро, генеральный секретарь лауреата Нобелевской премии мира 2024 года организации «Нихон Хиданкё» — Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.

«Мы не должны обрекать наших детей и внуков, а также людей во всём мире на тот атомный ад, который пережили мы», — заявил он. По его словам, предстоящая конференция станет «поворотным моментом» для будущего договора.

Сайцу Юа, школьница — посол мира из префектуры Нагасаки, — также выступила с речью на английском языке.

«Время, которое мы можем провести рядом с хибакуся, ограничено. Я становлюсь одной из тех, кто будет нести дальше их наследие, и хотела бы пригласить вас присоединиться к этому», — сказала она.

Ямасита Синобу из префектуры Осака, 83-летняя участница марша, подвергшаяся радиационному облучению во время бомбардировки Хиросимы в двухлетнем возрасте, заявила: «Я чувствую, что ценность ДНЯО постепенно снижается».

«Я надеюсь, что договор вновь обретёт эффективность и действительно будет работать на пути к ликвидации ядерного оружия», — добавила она.

Акцию организовали американские миротворческие организации; в митинге приняли участие в том числе дети хибакуся из Республики Корея.









