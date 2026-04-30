«Идэмицу» поставит Вьетнаму сырую нефть = 4 млн баррелей для поддержания цепочек поставок, включая японские

Токио, 28 апреля (Jiji Press) – Стало известно, что японская нефтяная компания «Идэмицу Косан» намерена поставить Вьетнаму около 4 миллионов баррелей сырой нефти. Речь идёт о ближневосточной нефти, которую компания закупила и доставит по маршруту в обход Ормузского пролива — ключевого транспортного узла мировых нефтяных перевозок. Во Вьетнаме она будет переработана на нефтеперерабатывающих предприятиях в бензин, нафту и другие нефтепродукты для реализации на местном рынке.

Из нефтепродуктов во Вьетнаме производятся бытовая электроника и автомобильные комплектующие, которые затем экспортируются в том числе в Японию. Данная поставка призвана способствовать поддержанию цепочек поставок, включая японские.

Нефть закуплена непосредственно «Идэмицу Косан» и не является частью стратегических запасов, высвобождаемых по решению правительства Японии. Четыре миллиона баррелей соответствуют примерно 10-дневному объёму потребления сырой нефти во Вьетнаме. Переработка будет осуществляться на производственных мощностях, включая НПЗ «Нги Шон», в котором «Идэмицу Косан» выступает одним из акционеров.

