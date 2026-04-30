Тройное падение на токийских рынках из-за Ближнего Востока = йена выше 160,50 за доллар, нефть дорожает, доходность 10-летних облигаций достигла 2,535%

Токио, 30 апреля (Jiji Press) – Углубление неопределённости вокруг ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало на токийском рынке 30 апреля одновременное падение йены, облигаций и акций — так называемое «тройное падение». На валютном рынке курс йены временно ослаб до уровня выше 160,50 йены за доллар — минимального значения примерно за один год и девять месяцев. На рынке облигаций доходность новых 10-летних государственных облигаций Японии, служащих ориентиром долгосрочных процентных ставок, временно поднялась до 2,535% при одновременном снижении цен на облигации. На фондовом рынке индекс Nikkei в отдельные моменты торгов падал почти на 1 000 пунктов.

Переговоры между США и Ираном о прекращении боевых действий зашли в тупик, а опасения по поводу затяжных перебоев в поставках энергоносителей спровоцировали резкий рост нефтяных фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по итогам торгов 29 апреля. В ходе торгов вне основной сессии 30 апреля американская эталонная нефть WTI временно превысила отметку 110 долларов за баррель.

На этом фоне на валютном рынке возобладали покупки доллара как «актива-убежища в кризисных условиях», а ожидания ухудшения торгового баланса Японии — страны, зависящей от импорта энергоносителей, — дополнительно стимулировали продажи йены.

В ответ на продолжающееся ослабление национальной валюты министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила вечером того же дня: «Момент для принятия решительных мер приближается». Это высказывание было воспринято рынком как сигнал о возможной валютной интервенции правительства и Банка Японии, после чего доллар временно опустился в диапазон 159 йен, а йена резко укрепилась. По состоянию на 17:00 доллар торговался на уровне 160,14–160,15 йены против 159,51–159,54 йены по состоянию на то же время предыдущего торгового дня. Токийский рынок в среду, 29 апреля, не работал в связи с государственным праздником.

По данным Japan Bond Trading Co. (日本相互証券), доходность в 2,535% стала максимальной для новых 10-летних государственных облигаций примерно за 27 лет — с февраля 1999 года. Продажи облигаций усилились в том числе на фоне опасений, что Банк Японии запаздывает с повышением ставки в условиях нарастающей инфляции.

На фондовом рынке широкий круг бумаг оказался под давлением продаж из-за опасений негативного влияния роста цен на нефть на корпоративные прибыли. В ходе торгов индекс Nikkei 225 временно опускался ниже отметки 59 000 пунктов, завершив день на уровне 59 284,92 пункта — на 632,54 пункта, или 1,05%, ниже закрытия предыдущего торгового дня. Более широкий индекс TOPIX снизился на 44,98 пункта, или 1,19%, до 3 727,21 пункта.







