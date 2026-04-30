Китай призвал не допустить приобретения Японией ядерного оружия на конференции по ДНЯО

Нью-Йорк, 29 апреля (Jiji Press) – Сунь Сяобо, директор Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, выступая 29 апреля на конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил о необходимости «решительно не допустить приобретения Японией ядерного оружия» и призвал международное сообщество «усилить наблюдение».

По словам Суня, Япония якобы «проводит курс на пересмотр пацифистской конституции и трёх неядерных принципов» и стремится допустить размещение на своей территории ядерного оружия союзников.

В ответ на возражения японской стороны другой представитель Китая заявил, что с учётом своих технологических возможностей Япония уже находится «на стадии, непосредственно предшествующей обладанию ядерным оружием», а «с момента прихода к власти правительства Такаити Санаэ стремление Японии к ядерному вооружению стало реальной проблемой».

Посол Японии на Конференции по разоружению Итикава Томико дважды выступила с возражениями, подчеркнув, что «в соответствии с тремя неядерными принципами размещение ядерного оружия в Японии не допускается», а исследования, разработки и использование атомной энергии в Японии «ограничены исключительно мирными целями». Итикава также заявила, что Япония и впредь будет тесно сотрудничать с международным сообществом ради достижения мира без ядерного оружия и продолжит усилия по поддержанию и укреплению режима ДНЯО.













