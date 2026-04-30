Министр финансов Японии предупредила о приближении «решительных мер» в ответ на ослабление йены

Токио, 30 апреля (Jiji Press) – Министр финансов Японии Катаяма Сацуки заявила 30 апреля во второй половине дня, что момент для принятия «решительных мер», о необходимости которых она неоднократно говорила ранее, вплотную приблизился. Заявление прозвучало на фоне резкого ослабления йены до уровня 160 йен за доллар и было расценено как намёк на возможное валютное вмешательство в форме покупки йены и продажи долларов.

После слов министра курс доллара кратковременно опустился ниже 160 йен; ранее в тот же день он поднимался примерно до отметки 160,70 йены.

Катаяма ответила на вопросы журналистов в здании Министерства финансов. Она воздержалась от упоминания конкретных сроков возможного вмешательства, однако добавила: «Скажу лишь одно: прошу вас не расставаться со смартфонами — ни когда вы выходите из дома, ни когда отдыхаете».







