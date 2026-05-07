Российская нефть прибыла на объект Taiyo Oil — первый импорт после фактического закрытия Ормузского пролива

Токио, 5 мая (Jiji Press) – Танкер с российской сырой нефтью 5 мая пришвартовался у причала, соединённого с нефтеперерабатывающими мощностями компании Taiyo Oil Co. на её предприятии в городе Имабари, префектура Эхимэ. Об этом сообщили представители японской нефтяной компании.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, это первый импорт российской нефти в страну после фактического закрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута транспортировки энергоносителей на Ближнем Востоке — на фоне боевых действий между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой.

Компания Taiyo Oil закупила эту нефть по запросу министерства.

Нефть была добыта в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. Проект не подпадает под действие западных санкций, введённых против России в связи с её вторжением в Украину.

На предприятии Taiyo Oil в Имабари сырая нефть будет переработана в бензин и другие нефтепродукты.

