«Лексус» представил трёхрядный электрический внедорожник TZ

Тоёта, 7 мая (Jiji Press) – Компания Toyota Motor представила новый электрический внедорожник «Лексус TZ» — первый трёхрядный электрический внедорожник марки «Лексус». Цена пока не объявлена, продажи в Японии запланированы на зиму 2026 года.

Длина кузова превышает 5 метров. Автомобиль отличается просторным салоном и высоким уровнем шумоизоляции, одним из лучших среди внедорожников «Лексус». Запас хода на одной зарядке составляет 620 километров по японскому стандарту. При использовании быстрой зарядки аккумулятор можно зарядить до 80 % примерно за 35 минут. Система зарядки совместима со стандартами Японии, Китая, Северной Америки и Европы.

На презентации в техническом центре компании в префектуре Аити главный директор по брендингу Toyota Саймон Хамфриз заявил, что TZ предлагает «салон в стиле лаунжа, где каждый пассажир чувствует одинаковый уровень роскоши, независимо от того, в каком ряду он сидит».













