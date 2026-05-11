Генсек кабмина Кихара: «Непосредственной угрозы для Японии нет» = хантавирус
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 мая (Jiji Press) – Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору заявил на пресс-конференции 11 мая, что в связи со вспышкой хантавируса, подтверждённой на круизном судне, совершавшем плавание в Атлантическом океане, «на данный момент Япония не находится в ситуации, при которой стране грозило бы серьёзное непосредственное воздействие».
«Мы намерены принимать все необходимые меры по борьбе с инфекцией, внимательно отслеживая развитие ситуации», – добавил он.
По словам Кихара, карантинные службы выясняют у прибывающих из Южной Америки лиц, жалующихся на ухудшение состояния здоровья, имели ли они контакт с грызунами, являющимися переносчиками вируса, и при необходимости рекомендуют им обратиться в медицинские учреждения.
Кихара также призвал граждан «избегать неосторожных контактов с животными при поездках за рубеж и сохранять спокойствие, следя за информацией, публикуемой правительством».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]