Встреча глав МИД Японии и России в настоящее время не планируется = Кихара

Токио, 11 мая (Jiji Press) – Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору заявил на пресс-конференции, что в настоящее время у Японии нет каких-либо конкретных планов проведения встречи министров иностранных дел Японии и России.

Депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, встретившийся на прошлой неделе в Москве с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, курирующим азиатское направление, сообщил, что российский дипломат выразил готовность Москвы организовать переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах в июле, если Токио этого пожелает.

Министры иностранных дел Японии и России не проводили встреч с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

На пресс-конференции Кихара охарактеризовал вторжение России как «возмутительный акт, подрывающий основы международного порядка и угрожающий миру и стабильности всего международного сообщества».

