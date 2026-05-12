Япония и США подтвердили координацию по ситуации на валютном рынке = Катаяма указала на понимание США в вопросе интервенций – встреча министров финансов

Токио, 12 мая (Jiji Press) – Министр финансов Японии Катаяма Сацуки 12 мая провела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в здании Министерства финансов в Токио. На пресс-конференции после встречи Катаяма заявила, что стороны «подтвердили очень хорошую координацию между Японией и США» в отношении текущей ситуации на валютном рынке. Тем самым она дала понять, что получила понимание со стороны США в отношении интервенций по покупке йен и продаже долларов, которые правительство Японии и Банк Японии проводили с конца апреля в целях коррекции стремительного ослабления йены.

Катаяма пояснила, что в соответствии с совместным заявлением, подписанным в сентябре прошлого года Бессентом и тогдашним министром финансов Японии Като Кацунобу, которое допускает валютные интервенции для противодействия чрезмерной волатильности и хаотичным движениям валютных курсов, стороны «подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие», а японская сторона заручилась «полным пониманием» со стороны Вашингтона.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам экономической политики Японии и США. По словам Катаяма, «ни одна из сторон не высказала замечаний, в том числе в отношении бюджетных расходов». Катаяма отказалась комментировать, обсуждалась ли в ходе встречи денежно-кредитная политика Банка Японии.

Встреча Катаяма и Бессента стала первой со времени их переговоров в апреле в Вашингтоне. В ходе нынешних переговоров стороны подтвердили важность скоординированного реагирования на угрозу кибератак на финансовые учреждения с использованием передовых систем искусственного интеллекта, в том числе «Claude Mythos» компании Anthropic. Кроме того, обсуждалось укрепление цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов, где Китай занимает доминирующую долю рынка, совместно со странами-единомышленниками, включая государства Европы.

Далее Бессент провёл переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэй в здании министерства. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в сферах энергетики и критически важных минеральных ресурсов, а также подтвердили выполнение обеими сторонами договорённостей, достигнутых в прошлом году, по вопросу высоких тарифных мер США.









