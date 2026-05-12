Азербайджанская нефть прибыла в Йокогаму = впервые после блокады пролива — ENEOS
Токио, 12 мая 2026 года (Jiji Press) – Компания ENEOS (Токио) сообщила 12 мая, что танкер с азербайджанской нефтью прибыл на нефтеперерабатывающий завод «Нэгиси» компании ENEOS в Йокогаме, префектура Канагава.
По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, это первая поставка нефти из Центральной Азии в рамках альтернативных закупок, предпринятых в связи с фактической блокадой Ормузского пролива Ираном. Танкер прибыл вслед за поставками американской нефти в конце апреля и российской нефти в начале мая.
На заводе «Нэгиси» ENEOS переработает около 45 000 килолитров доставленной нефти. Компания заявила: «Мы продолжим сотрудничать с Министерством экономики, торговли и промышленности и другими профильными ведомствами и вместе со всей отраслью принимать меры для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок».
