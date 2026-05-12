Россия предлагает консультации замглав МИД Японии и России = Швыдкой выступил с инициативой на встрече с Судзуки
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 мая (Jiji Press) – Находящийся с визитом в Японии специальный представитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 12 мая встретился в здании парламента Японии с председателем исследовательской комиссии Палаты советников по международным вопросам Судзуки Мунэо.
Швыдкой предложил провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в целях подготовки встречи между министром иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Было бы целесообразно провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел», – заявил он.
Заявление Швыдкого прозвучало после того, как заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, курирующий азиатское направление, на прошлой неделе на встрече с Судзуки в Москве сообщил о готовности российской стороны организовать встречу Мотэги и Лаврова на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах в июле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]