Модифицированные iPS-клетки показали эффективность при лечении солидных опухолей = За счёт выработки двух белков — Киотский университет и др.

Киото, 13 мая (Jiji Press) – Исследовательская группа Института исследований iPS-клеток Киотского университета (CiRA) и других организаций объявила 13 мая, что генетическая модификация иммунных клеток, полученных из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, или iPS-клеток, для одновременной выработки двух белков позволяет повысить эффективность лечения солидных опухолей.

Ожидается, что это открытие приведёт к разработке новых методов лечения солидных опухолей, при которых иммунотерапия рака с использованием iPS-клеток ранее не давала достаточных результатов. Статья опубликована в тот же день в американском научном журнале Molecular Therapy.

В последние годы всё большее внимание привлекает иммунотерапия рака — метод лечения, при котором иммунные клетки активируются для атаки на опухоль. Однако, демонстрируя терапевтический эффект при злокачественных заболеваниях крови, данный подход остаётся малоэффективным при солидных опухолях: традиционно используемые клетки обладают низкой способностью мигрировать к опухоли и размножаться вблизи неё, что не позволяет достичь достаточного лечебного эффекта.

Исследовательская группа обратила внимание на iPS-клетки, способные к неограниченному размножению и легко поддающиеся генетической модификации. Учёные генетически изменили иммунные клетки, полученные из iPS-клеток, таким образом, чтобы они одновременно вырабатывали два белка — интерлейкин-15 (ИЛ-15) и интерлейкин-21 (ИЛ-21), — и ввели их мышам с гепатоцеллюлярной карциномой. В результате было установлено, что по сравнению с обычными иммунными клетками, полученными из iPS-клеток, модифицированные клетки подавляли рост опухоли и повышали выживаемость мышей.

Кроме того, было обнаружено, что модифицированные клетки увеличивали количество молекул, распознающих хемокины — белки, выделяемые опухолью, — что повышало способность иммунных клеток мигрировать к ней. Также было подтверждено, что эти клетки сохраняли высокую способность атаковать опухоль и обладали способностью к дальнейшему размножению.

«С помощью двух белков нам удалось улучшить способность иммунных клеток мигрировать к солидной опухоли и размножаться — качества, необходимые для лечения солидных опухолей. Благодаря особенностям iPS-клеток этот метод может применяться в качестве новой иммунотерапии, способной стабильно обеспечивать большое количество высококачественных терапевтических клеток», — сообщил Канэко Син, профессор данного института, специализирующийся на иммунорегенеративной терапии.







