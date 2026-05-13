Продукт на основе iPS-клеток впервые включён в систему медицинского страхования = лечение болезни Паркинсона — Центральный совет по медицинскому страхованию

Токио, 13 мая (Jiji Press) – Центральный совет по медицинскому страхованию, консультативный орган при министре здравоохранения, труда и благосостояния, одобрил включение с 20 мая в систему государственного медицинского страхования препарата «Амшепри» — продукта регенеративной медицины на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, или iPS-клеток, предназначенного для лечения болезни Паркинсона. Государственная цена препарата установлена на уровне около 55 млн йен. Это первый случай включения продукта регенеративной медицины на основе iPS-клеток в систему государственного медицинского страхования. Ожидается, что его применение начнётся в клинической практике.

«Амшепри» производства компании Sumitomo Pharma представляет собой дофаминергические нейрональные клетки-предшественники, полученные из iPS-клеток. Они трансплантируются в головной мозг пациента с целью улучшения двигательных функций. В марте Министерство здравоохранения, труда и благосостояния выдало условное и ограниченное по срокам разрешение на производство и продажу «Амшепри», а также препарата «Рихарт» для пациентов с заболеваниями сердца, разработанного стартапом Cuorips, основанным на базе Университета Осаки. Оба препарата стали первыми в мире продуктами регенеративной медицины на основе iPS-клеток, получившими такое разрешение. Включение «Рихарт» в систему государственного медицинского страхования ожидается этим летом.

Фактические расходы пациентов будут существенно снижены благодаря системе, устанавливающей верхний предел самостоятельной оплаты при высоких медицинских расходах.







