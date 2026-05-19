Япония планирует создать промышленные кластеры в 10 регионах

Токио, 18 мая (Jiji Press). Правительство Японии представило проект плана по созданию отраслевых кластеров в 10 регионах, в котором особое внимание уделяется полупроводникам и «зелёной» трансформации, или переходу на чистую энергию, с целью привлечения крупных корпоративных инвестиций и оживления местной экономики.

План, представленный на совещании на уровне государственных министров, станет ключевым компонентом региональной стратегии развития на будущее, которая будет разработана правительством уже в июне.

В качестве перспективных кластеров полупроводниковой промышленности рассматриваются самая северная префектура Хоккайдо, где компания Rapidus Corp. строит заводы, и юго-западный регион Кюсю, включающий префектуру Кумамото, где расположены заводы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., а также регионы Хокурику и Тюбу в центральной Японии.

Между тем, в проекте документа северо-восточный регион Тохоку назван кандидатом на роль центра «зелёной» трансформации, поскольку в нём упоминается наличие множества атомных и возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что в восточном регионе Канто, включающем Токио, будет создан авиационный кластер, связанный с международным аэропортом Нарита в префектуре Тиба, а в западном регионе Кинки планируется развитие индустрии летающих автомобилей.

