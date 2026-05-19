Япония поставила Великобритании противовирусный препарат от хантавируса
Токио, 18 мая (Jiji Press). Правительство Японии 15 мая поставило в Великобританию противовирусный препарат «Авиган» из своих запасов в ответ на вспышку хантавируса, сообщил 18 мая министр здравоохранения Уэно Кэнъитиро.
Великобритания приняла пассажиров круизного лайнера, на борту которого во время рейса по Атлантическому океану произошла вспышка заболевания. Среди них – гражданин Японии.
По данным министерства, правительство Японии поставило препарат по запросу правительства Великобритании на основании двустороннего меморандума о взаимопонимании.
Установленного лекарства от хантавируса не существует, но данные исследований на животных указывают на то, что препарат «Авиган» может улучшить показатели выживаемости пациентов. Поставка этого препарата не влияет на запасы «Авигана» в Японии.
Уэно выразил благодарность Великобритании за предоставление чартерного рейса для размещения гражданина Японии и проведение медицинского обследования этого человека в стране. «Мы продолжим тесно сотрудничать с международным сообществом для предотвращения распространения инфекций», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]