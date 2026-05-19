Япония и Бразилия договорились об усилении сотрудничества в области экономической безопасности
НовостиЭкономика Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его бразильский коллега Мауро Виейра договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в области экономической безопасности на первом стратегическом диалоге двух стран, состоявшемся в Токио.
Бразилия, крупная страна в Южной Америке, богата природными ресурсами, такими как редкоземельные элементы и железная руда.
Мотэги отметил, что Бразилия, в которой проживает крупнейшая японская община за пределами его страны, является стратегическим партнёром Японии.
В ответ Виейра выразил надежду, что обе страны будут работать над реализацией своего стратегического и глобального плана действий по партнёрству в этом году. План действий был принят на саммите Япония-Бразилия, состоявшемся в марте 2025 года.
Министры двух стран подписали меморандум о взаимной помощи в защите граждан Японии и Бразилии за рубежом. Бразилия стала пятой страной, подписавшей подобный меморандум с Японией. В соответствии с соглашением, Япония и Бразилия будут сотрудничать главным образом в эвакуации своих граждан в случае чрезвычайной ситуации в третьих странах или регионах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]