На острове Миядзима в префектуре Хиросима сгорел монастырский павильон, связанный с монахом Кукаем

Хацукаити, префектура Хиросима, 20 мая (Jiji Press). На острове Миядзима в городе Хацукаити, префектура Хиросима, дотла сгорел павильон, посвящённый буддийскому святому Кукаю (774-835), сообщили местные полицейские и пожарные.

Около 8:30 утра пожарные получили экстренный вызов о пожаре в зале Рэйкадо, принадлежащем монастырю Дайсёин, главному монастырю школы Сингон Омуро, который в 806 году основал монах Кукай, также известный как Кобо Дайси.

Сгорела также постройка рядом с павильоном. Пожар охватил около 30 квадратных метров.

Позже пламя перекинулось на близлежащий лесной массив на острове, но было взято под контроль вскоре после 10:30 утра. Информация о пострадавших отсутствует.

Расположенный недалеко от вершины горы Мисэн монастырь Рэйкадо хранит «вечный огонь», который, по словам храма, горит уже почти 1200 лет с тех пор, как Кукай, будучи монахом, зажёг этот огонь для ритуалов гома.

