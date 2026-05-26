Катанаяма Сацуки призвала финансовые учреждения Японии готовиться к кибератакам с использованием ИИ Mythos

Токио, 22 мая (Jiji Press) – Управление финансовых услуг Японии (JFSA) 22 мая обратилось к финансовым учреждениям с требованием принять «краткосрочные меры» на случай использования новейших моделей искусственного интеллекта, включая Claude Mythos американской компании Anthropic, для кибератак. Регулятор призвал заранее рассмотреть возможность превентивной остановки систем в чрезвычайных ситуациях, а также подчеркнул необходимость того, чтобы высшее руководство рассматривало эту проблему как общекорпоративную управленческую задачу.

Требование было подготовлено по итогам обсуждений, состоявшихся 14 мая на заседании рабочей группы в рамках механизма государственно-частного взаимодействия. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки, также отвечающая за финансовые услуги, на пресс-конференции после заседания кабинета министров 22 мая заявила: «Мы будем побуждать финансовые учреждения к оперативному реагированию на угрозы, связанные с ИИ».

Модель Mythos обладает высокой способностью выявлять уязвимости в информационных системах, что вызывает опасения относительно возможного ущерба для финансовой инфраструктуры.

JFSA отметило, что применение программных обновлений для устранения уязвимостей может увеличить нагрузку на системы и рабочие процессы, и потребовало заранее определить системы и сервисы, требующие первоочередного реагирования. Наивысший приоритет был отдан системам с внешним доступом, в частности интернет-банкингу. Если отразить атаку иными средствами окажется невозможно, одним из вариантов действий должна стать превентивная остановка систем.

На пресс-конференции Катаяма сообщила, что на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом 12 мая ей было передано, что в течение двух недель правительству Японии и финансовым учреждениям будет предоставлен доступ к Mythos. Anthropic не предоставляет открытый доступ к Mythos; в настоящее время модель доступна лишь ограниченному числу компаний и организаций в США. Получение доступа, как ожидается, позволит повысить уровень защиты за счёт заблаговременного выявления и устранения уязвимостей.

В тот же день во второй половине дня Катаяма провела встречу с министром по вопросам кибербезопасности Мацумото Хисаси в здании Министерства финансов. Стороны подтвердили намерение в приоритетном порядке обеспечить доступ к Mythos и принять необходимые меры в финансовом секторе как одной из ключевых отраслей критической инфраструктуры Японии.







