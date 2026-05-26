«Идэмицу-мару» достиг Японии после прохода через заблокированный Ормузский пролив

Новости

Токио, 25 мая 2026 года (Jiji Press) – Нефтяной танкер «Идэмицу-мару» (IDEMITSU MARU), принадлежащий дочерней компании Idemitsu Kosan Co., 25 мая прибыл к швартовному сооружению у побережья города Тита в префектуре Айти. Это первый нефтяной танкер, прибывший в Японию после прохождения через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного военным конфликтом между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой, в результате которого пролив оказался фактически заблокирован.

По данным Idemitsu Kosan и других источников, танкер прошёл через Ормузский пролив в конце апреля, не уплатив сбор за проход, взимаемый Ираном. Состояние здоровья троих японских граждан, находившихся на борту, не вызывает опасений. Судно доставило около 300 000 килолитров сырой нефти из Саудовской Аравии, что соответствует одному дню внутреннего потребления Японии. Весь объём нефти будет выгружен на предприятии компании в Айти, расположенном в городе Тита, и переработан в бензин и нефтехимическое сырьё.

Помимо «Идэмицу-мару», танкер «Энеос Эндевор» (Eneos Endeavor), принадлежащий компании группы Eneos Corp., прошёл через Ормузский пролив в начале мая и, как ожидается, прибудет в Японию в конце мая или в начале июня. Кроме того, 25 мая стало известно, что через пролив также прошёл танкер для перевозки сжиженного природного газа компании Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции во второй половине дня 25 мая подчеркнул, что прибытие «Идэмицу-мару» «является положительным событием с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоносителей». Высокопоставленный представитель Министерства экономики, торговли и промышленности заявил, что ведомство «продолжит внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и принимать необходимые меры».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]