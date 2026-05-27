Поддержка оплаты электроэнергии и газа составит 5 000 йен — премьер-министр Такаити объявила о дополнительном бюджете в 3 трлн йен

Токио, 25 мая (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ объявила о решении составить проект дополнительного бюджета на 2026 финансовый год для противодействия росту цен, вызванному нестабильностью на Ближнем Востоке, и представить его в парламент на следующей неделе.

Объём дополнительного бюджета составит чуть более 3 трлн йен. Ключевым элементом станет увеличение резервных фондов, включая создание нового резервного фонда для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, средства которого будут направлены на борьбу с ростом цен на энергоносители. Премьер-министр также сообщила, что размер поддержки по оплате электроэнергии и газа за июль–сентябрь составит в общей сложности около 5 000 йен на одно домохозяйство.

«Мы усилим меры, чтобы не допустить ущерба для жизни и быта граждан, а также экономической деятельности», – заявила Такаити журналистам в резиденции премьер-министра.

На субсидирование тарифов на электроэнергию и газ будет выделено около 500 млрд йен из резервного фонда в размере 1 трлн йен, предусмотренного бюджетом на 2026 финансовый год. Соответствующее решение планируется утвердить на заседании кабинета министров 26 мая. По словам премьер-министра, после введения субсидий уровень тарифов окажется ниже прошлогоднего летнего уровня.

В рамках дополнительного бюджета, помимо создания резервного фонда для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, резервный фонд бюджета на 2026 финансовый год будет восстановлен до 1 трлн йен. Для поддержки потребителей сжиженного нефтяного газа, включая пропан, также планируются дополнительные меры через целевые субсидии местным органам власти.

Что касается субсидий на бензин, Такаити заявила, что правительство «будет надлежащим образом реагировать, в том числе задействуя резервные фонды». Ожидается, что целевой фонд, служащий источником финансирования этих субсидий, будет исчерпан уже в июне.

Премьер-министр также сообщила о планах дополнительного выпуска специальных государственных облигаций, фактически дефицитных облигаций, в связи с формированием дополнительного бюджета. При этом она пояснила, что из запланированного объёма специальных облигаций на 2025 финансовый год около 3 трлн йен не потребуется выпускать благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений, поэтому совокупный объём за 2025–2026 финансовые годы увеличен не будет.

Кроме того, в отношении поставок нефти Такаити выразила уверенность в том, что «стабильные поставки обеспечены до весны следующего года», и отметила, что «поставки нефтепродуктов, производимых из нафты, могут быть продолжены и после наступления нового года». Премьер-министр также заявила о намерении провести ежегодную кампанию по энергосбережению и в текущем году.





