Чистые внешние активы Японии достигли рекорда седьмой год подряд, но страна опустилась на третье место, уступив Китаю — Минфин

Токио, 26 мая (Jiji Press) – Министерство финансов Японии опубликовало данные о внешних активах и обязательствах страны по состоянию на конец 2025 года. Чистые внешние активы — разница между зарубежными активами, которыми владеют японское правительство, компании и частные лица, и внешними обязательствами, включая иностранные инвестиции в Японию, — выросли на 4,4% по сравнению с концом предыдущего года и составили 561,7504 трлн йен, обновив исторический максимум седьмой год подряд. Тем не менее в мировом рейтинге стран по объёму чистых внешних активов Япония уступила второе место Китаю и опустилась на третью позицию.

До конца 2023 года Япония оставалась крупнейшей в мире страной по объёму чистых внешних активов, однако по итогам 2024 года была вытеснена Германией и теперь второй год подряд опускается в рейтинге. В пересчёте по обменным курсам, опубликованным Международным валютным фондом (МВФ), чистые внешние активы Германии на конец 2025 года составили 675,5374 трлн йен, Китая — 636,3391 трлн йен. По всей видимости, рост чистых внешних активов Германии и Китая, имеющих профицит торгового баланса, опережал аналогичный показатель Японии, торговый баланс которой остаётся дефицитным.







