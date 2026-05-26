Япония и Индия будут сотрудничать для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе

Токио, 26 мая 2026 года (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар на переговорах 25 мая в Индии договорились тесно координировать действия для обеспечения свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который фактически закрыт на фоне войны в Иране. Об этом 26 мая сообщило министерство иностранных дел Японии.

В ходе встречи стороны также подтвердили намерение сотрудничать для обеспечения стабильных поставок энергоносителей и важнейших материалов в регионе Южной Азии.

Мотеги заявил Джайшанкару, что Япония и Индия должны стать движущей силой в продвижении концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры также договорились углублять сотрудничество в сферах экономической безопасности и обороны.







