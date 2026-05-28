Пять уровней предупреждений станут понятнее — введена новая категория «предупреждения об опасности»

Токио, 27 мая (Jiji Press) – В преддверии сезона дождей и тайфунов Метеорологическое управление Японии и Министерство территории, инфраструктуры, транспорта и туризма обновляют систему метеорологических предупреждений, чтобы сделать более понятной пятиступенчатую шкалу уровней опасности. Изменения затрагивают четыре вида информации о стихийных угрозах: выход рек из берегов, ливневые дожди, оползни и штормовые нагоны.

Наивысший, пятый уровень опасности будет соответствовать специальному предупреждению, которое выпускается в случае, если стихийное бедствие, возможно, уже произошло. Четвёртый уровень будет соответствовать новой категории — «предупреждению об опасности». Третий уровень будет соответствовать обычному предупреждению, а второй — предупреждению о необходимости соблюдать осторожность.

Поправки к Закону о метеорологической деятельности и Закону о защите от наводнений вступят в силу 29 мая. В связи с этим система выпуска предупреждений будет переключена во второй половине дня 28 мая.

Пятый уровень опасности связан с объявляемой муниципалитетами мерой «экстренного обеспечения безопасности», четвёртый — с распоряжением об эвакуации, а третий — с эвакуацией пожилых людей и других уязвимых групп населения. Глава Метеорологического управления Номура Рёити на регулярной пресс-конференции 20 мая призвал граждан: «Передвигаться на пятом уровне опасности крайне опасно. При объявлении предупреждения об опасности четвёртого уровня необходимо должным образом эвакуироваться».

Информация о выходе рек из берегов будет распространяться примерно по 400 крупным рекам по всей стране. В рамках реформы прежний термин «наводнение», использовавшийся в предупреждениях и уведомлениях о необходимости соблюдать осторожность, будет заменён, а для этой категории угроз впервые будет введено специальное предупреждение. Информация о ливневых дождях будет касаться возможного выхода из берегов малых и средних рек и подтоплений, а информация об оползнях — угрозы обрушения склонов и селевых потоков в районах с крутыми склонами.







