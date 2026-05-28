Правящая ЛДПЯ предложила оснащать лиц, совершивших преследование, GPS-устройствами

Токио, 28 мая (Jiji Press) – Правящая Либерально-демократическая партия Японии предложила оснащать лиц, совершивших преследование, устройствами глобальной системы позиционирования (GPS), чтобы обеспечить безопасность пострадавших.

Эта мера вошла в экстренные предложения по предотвращению распространения мошенничества особого типа и случаев преследования. Председатель исследовательской комиссии ЛДПЯ по вопросам общественной безопасности, противодействия терроризму и киберпреступности Ханаси Ясухиро 27 мая представил эти предложения премьер-министру Такаити Санаэ в резиденции главы правительства.

Такаити Санаэ заявила, что правительство «рассмотрит создание нового действенного механизма» для противодействия преследованиям.

В предложениях отмечается, что «в зарубежных странах предпринимаются усилия по предотвращению повторных правонарушений путём оснащения определённых правонарушителей GPS-устройствами». В документе также говорится, что эту меру «следует внедрить с точки зрения обеспечения безопасности жертв».

«Мы не сможем защитить жизнь и физическую безопасность жертв, если не введём такую меру, соблюдая баланс между правами преследователей и правами пострадавших», — заявил Ханаси Ясухиро журналистам.







