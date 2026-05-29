Японо-китайское СП выведет на рынок электрический кей-кар в 2027 году

Токио, 28 мая (Jiji Press) – Японо-китайское совместное предприятие EMT, зарегистрированное в Йокогаме, префектура Канагава, объявило 27 мая о планах выпустить в 2027 году в Японии свой первый продукт – электромобиль класса кей-кар.

EMT создано при участии пяти японских и китайских компаний, в том числе крупной японской сети магазинов автотоваров «Отобаккусу Сэбун» и ведущего китайского автопроизводителя «Чери». Бренд получил название EMTA. К 2029 году компания планирует вывести на рынок четыре модели и выйти на зарубежные рынки.

Автомобили будут производиться в Китае и импортироваться в Японию. В перспективе рассматривается возможность организации производства на территории Японии. Компания также намерена развивать сотрудничество в сфере продаж и сервисного обслуживания, используя торговую сеть «Отобаккусу».

В настоящее время лидером японского рынка электрических кей-каров является модель «Сакура» компании «Ниссан Мотор». Ожидается обострение конкуренции в этом сегменте, поскольку китайский гигант в сфере электромобилей BYD готовится выйти на этот рынок уже нынешним летом.

Директор по маркетингу EMT Утикоси Сусуму заявил, что первая модель EMTA появится «в подходящий момент, когда рынок растёт». «Мы надеемся заявить о себе не только в сегменте электрических кей-каров, но и на рынке кей-каров в целом», – добавил он.







