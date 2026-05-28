Чиновники Минэкономики и МИД Японии посетили Москву — обсуждалась защита активов японских компаний

Токио, 28 мая (Jiji Press) – Высокопоставленные чиновники Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Министерства иностранных дел Японии, находящиеся с визитом в России, 27 мая провели пресс-конференцию в посольстве Японии в Москве, на которой разъяснили цели поездки.

Генеральный директор Бюро торговой политики Минэкономики Японии Араи Масаёси и заместитель генерального директора Европейского департамента МИД Исикава Масаки провели в Москве встречи с представителями российского правительства. По их словам, визит направлен на обеспечение сохранности активов японских компаний, продолжающих деятельность в России после её вторжения в Украину, а также на обмен мнениями о текущих условиях ведения бизнеса.

По информации Исии Хидэхико, начальника отдела России, Центральной Азии и Кавказа Бюро торговой политики Минэкономики Японии, встречи проходили 26 и 27 мая, и в некоторых из них приняли участие представители японских компаний. С российской стороны присутствовали представители Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, а также деловых объединений.

В ходе переговоров обсуждались вопросы сохранности земельных участков и объектов, принадлежащих японским компаниям в России, а также смягчения ограничений на денежные переводы из России. По словам Исии, российская сторона «серьёзно и внимательно выслушала» поставленные вопросы. Стороны договорились продолжить диалог.

Экономическое сотрудничество между Японией и Россией значительно сократилось после вторжения России в Украину в 2022 году. По данным Исии, число японских компаний, присутствующих в России, сократилось примерно до двух третей от довоенного уровня, однако более 100 компаний по-прежнему сохраняют там своё присутствие. При этом, как было отмечено, в ходе нынешнего визита не обсуждались конкретные проекты, в частности нефтегазовый проект «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, в котором крупные японские торговые дома имеют доли участия.







