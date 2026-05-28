Полиция Японии заключила соглашение с банками для ускоренного отслеживания средств, похищенных мошенниками

Токио, 28 мая (Jiji Press) – Национальное полицейское агентство Японии заключило соглашение с девятью крупными банками страны, которое позволит оперативно запрашивать информацию о движении средств со счетов, на которые поступили деньги, похищенные в результате специального мошенничества. Это должно ускорить расследования и содействовать возврату средств пострадавшим.

Соглашение подписано с банками «Мидзухо», MUFG, «Сумитомо Мицуи», «Рэсона», «Сэвэн бэнк», «Ракутэн бэнк», «Аэон бэнк», SBI «Синсэй бэнк» и «Юте бэнк». Система начнёт действовать с 1 июня. Если раньше процедура занимала от нескольких дней до нескольких недель, то теперь в некоторых случаях информацию можно будет получить в тот же день.

По данным НПА, похищенные средства в целях отмывания денег переводятся через цепочку банковских счетов и в конечном итоге аккумулируются, в частности, на корпоративных счетах, позволяющих осуществлять крупные переводы. Затем деньги во многих случаях переводятся за рубеж или конвертируются в криптоактивы.

До сих пор полицейские управления префектур направляли в финансовые учреждения письменные запросы по почте. Ответ занимал несколько дней и более, а при обнаружении каждого нового направления перевода процедуру приходилось повторять. В результате во многих случаях вернуть средства не удавалось.

В рамках нового соглашения информация о потерпевших и переводах, установленная полицией префектур, будет аккумулироваться в НПА, которое будет направлять запросы финансовым учреждениям в электронном виде. Финансовые учреждения будут по возможности оперативно предоставлять данные о получателях переводов. Ускоряя этот цикл и быстро переходя к следующим запросам, полиция рассчитывает замораживать счета до вывода средств и добиваться возврата денег пострадавшим.

НПА намерено призвать к участию в системе и другие финансовые учреждения, помимо девяти банков, подписавших соглашение, а также рассмотреть создание механизмов отслеживания похищенных средств совместно с операторами обмена криптоактивов.

Ущерб от специальных видов мошенничества на конец марта текущего года составил около 94 млрд йен и растёт темпами, превышающими показатели прошлого года, когда был зафиксирован рекордный уровень. Особенно заметны мошеннические схемы с выдачей себя за сотрудников полиции, а также инвестиционное мошенничество.

Представитель НПА выразил надежду, что новая система повысит шансы на сохранение похищенных средств и задержание причастных лиц. По его словам, последовательная заморозка счетов в ходе отслеживания переводов также позволит сократить число счетов, которые могут быть использованы злоумышленниками.







