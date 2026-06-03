[Видео] «Подводный лес» в префектуре Акита

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На озере Акиоги, водохранилище в городе Сэмбоку, префектура Акита, появился «подводный лес». По мере того, как талая вода поступает в озеро и уровень воды поднимается, лес уходит под воду, создавая впечатление, будто деревья растут прямо из поверхности озера. Ожидается, что это явление будет наблюдаться до середины июня. Из-за строительных работ на электростанции ниже по течению от водохранилища, которые начнутся в 2027 году и приведут к понижению уровня воды, «подводный лес», вероятно, в следующий раз можно будет увидеть не раньше весны 2032 года, когда строительство будет завершено. (Видеоцентр Jiji Press, съёмка 27 мая)

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