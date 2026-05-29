Верхний предел сборов за разрешение на постоянное проживание повышен в 30 раз – принят пересмотренный закон об иммиграционном контроле

Токио, 29 мая (Jiji Press) – Пересмотренный Закон об иммиграционном контроле и признании беженцев, предусматривающий повышение верхнего предела сборов за получение разрешения на постоянное проживание и другие процедуры, связанные со статусом пребывания иностранных граждан, до 30 раз, был принят 29 мая на пленарном заседании палаты советников большинством голосов. Ранее, в апреле, законопроект прошёл палату представителей.

Закон был поддержан Либерально-демократической партией, партией Ниппон Исин но кай (Партия инноваций Японии), Демократической партией народа, партией Комэйто и другими силами. Конституционно-демократическая партия Японии и ряд других партий выступили против, указывая на возможные серьёзные последствия для лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца.

До настоящего времени верхний предел сбора составлял единообразно 10 000 йен для всех трёх категорий процедур: разрешение на изменение статуса пребывания, разрешение на продление срока пребывания и разрешение на постоянное проживание. Согласно пересмотренному закону, предельный размер для первых двух категорий повышается до 100 000 йен, а для разрешения на постоянное проживание – до 300 000 йен.

Фактически взимаемые сборы устанавливаются в рамках утверждённых пределов постановлением кабинета министров. Рассматривается вариант повышения сборов за изменение статуса пребывания и продление срока пребывания с нынешних 5 500–6 000 йен до 10 000–70 000 йен, а за разрешение на постоянное проживание – с 10 000 до 200 000 йен. Дополнительные поступления будут направлены на финансирование политики в отношении иностранных граждан.

Пересмотренный закон также предусматривает создание электронной системы разрешения на въезд JESTA – японского аналога американской системы ESTA. По словам премьер-министра Такаити Санаэ, система призвана «предотвратить въезд нежелательных иностранцев». JESTA предполагает предварительную проверку данных иностранных граждан, прибывающих из стран, на которые распространяется безвизовый режим краткосрочного пребывания; при выявлении проблем въезд не разрешается.

