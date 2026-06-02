Япония создаст аналог CFIUS для предотвращения утечки технологий

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Токио, 29 мая 2025 года (Jiji Press) – Парламент Японии принял закон о внесении изменений в закон о валютном регулировании и внешней торговле, открывающий путь к созданию органа по проверке иностранных инвестиций, аналогичного Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

Законопроект был одобрен большинством голосов 29 мая на пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты японского парламента.

Новый межведомственный комитет будет проверять инвестиции иностранного капитала в японские компании. Его цель — не допустить утечки за рубеж технологий и информации, имеющих важное значение для национальной безопасности.

Система создаётся по образцу американского CFIUS, который может рекомендовать президенту США заблокировать или приостановить иностранные инвестиции.

В японском варианте при рассмотрении инвестиционных проектов министр финансов и другие ответственные министры будут обязаны при необходимости запрашивать мнения соответствующих административных органов. Сопредседателями комитета станут Министерство финансов и Секретариат национальной безопасности. Ожидается также участие Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства обороны и других ведомств.

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