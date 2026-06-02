Япония отвергла критику России о «ремилитаризации» в Совбезе ООН

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Нью-Йорк, 28 мая (Jiji Press) – Постоянный представитель Японии при ООН Ямадзаки Кадзуюки 28 мая на заседании Совета Безопасности ООН отверг критику России в связи с укреплением оборонного потенциала Японии, назвав её «нелепой».

Утверждение российской стороны о том, что японская «ремилитаризация» подрывает международный порядок, основанный на центральной роли ООН, является «нелепым», заявил Ямадзаки в ответ на выступление постоянного представителя России Василия Небензи. Двумя днями ранее, 26 мая, Небензя заявил, что политика «ремилитаризации» Японии наносит ущерб международному порядку, в центре которого находится ООН.

Заседание, посвящённое теме «Поддержание целей и принципов Устава ООН», провёл Китай, председательствующий в Совете Безопасности в мае. После заседания 26 мая обсуждение было продолжено 28 мая.

«Япония последовательно придерживается исключительно оборонительной политики в соответствии со своей Конституцией», — подчеркнул Ямадзаки. Он также осудил вторжение России в Украину, назвав его «явным нарушением Устава ООН».

При этом Ямадзаки не отреагировал на прозвучавшие 26 мая в адрес Японии слова члена Политбюро ЦК Компартии Китая, министра иностранных дел Ван И о том, что тот выступает против прославления истории агрессии.

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