Япония направит четырёх военнослужащих Сил самообороны в миссию НАТО по Украине

Новости

Токио, 29 мая (Jiji Press) – Министерство обороны Японии объявило 29 мая, что направит четырёх военнослужащих Сил самообороны в миссию НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и проведению подготовки для Украины (NSATU).

В рамках миссии, базирующейся в Германии, японские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях и займутся, в частности, координационной работой с участвующими странами.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро заявил на пресс-конференции после заседания кабинета министров: «Получение различных уроков, в том числе из новых форм ведения боевых действий, наблюдаемых в Украине, будет способствовать укреплению оборонной системы нашей страны».

В апреле прошлого года предшественник Коидзуми на посту министра обороны Накатани Гэн сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что японское правительство заинтересовано в участии Сил самообороны в миссии NSATU, начавшей работу в сентябре 2024 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]