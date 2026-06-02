В Фукусиме завершили строительство первого в мире завода алмазных полупроводников

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Окума, префектура Фукусима, 29 мая 2026 года (Jiji Press) – Японский стартап «Окума Даймонд Девайс» из Саппоро провёл 29 мая церемонию по случаю завершения строительства завода по производству алмазных полупроводников в городе Окума префектуры Фукусима. По данным компании, это первый в мире завод, рассчитанный на массовое производство алмазных полупроводников. Полномасштабный запуск предприятия планируется ориентировочно в 2028 финансовом году. Выпускаемые чипы предполагается устанавливать в оборудование, используемое при работах по выводу из эксплуатации аварийной АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings.

Алмазные полупроводники, в которых в качестве подложки используется искусственный алмаз, обладают высокой устойчивостью к радиации. Поэтому их применение считается перспективным при извлечении расплавленного ядерного топлива — так называемых топливных обломков — из реакторов АЭС «Фукусима-1». Производственная мощность завода составит несколько сотен тысяч изделий в год. В текущем финансовом году компания планирует нанять около 20 человек, а по мере подготовки к запуску производства намерена расширять трудоустройство местных жителей.

Компания была основана в 2022 году в рамках государственного проекта по применению алмазных полупроводников в работах по выводу АЭС из эксплуатации. В её создании участвовали специалисты Университета Хоккайдо и Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST). Компания также рассматривает возможность применения своих разработок в космической и других сферах.

Президент компании Хосикава Наохиса заявил: «Мы хотим реализовать сценарий, в котором преодоление задачи вывода АЭС из эксплуатации — процесса, превращающего минус в ноль, — приведёт к созданию технологий новой эпохи».

АЭС «Фукусима-1» пережила тройное расплавление активной зоны после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года. Город Окума является одним из двух муниципалитетов, на территории которых расположена станция.

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