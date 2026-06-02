ИНТЕРВЬЮ: Японии нужно ясно определить цели стратегических инвестиций = сопредседатель Boston Consulting Group в Японии

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Токио, 2 июня 2026 года (Jiji Press) – Японскому правительству необходимо ясно определить цели стратегических инвестиций, продвигаемых премьер-министром Такаити Санаэ, заявила в недавнем интервью Акиикэ Рэйко (61), сопредседатель японского подразделения Boston Consulting Group.

Акиикэ, которая 3 июня вступит в должность вице-председателя Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), крупнейшего делового объединения страны, дала интервью, опубликованное к 1 июня. Она выразила большие надежды на инвестиции в 17 стратегических областях, включая искусственный интеллект (ИИ), полупроводники и квантовые технологии, которые правительство Такаити стремится развивать совместными усилиями государства и частного сектора. При этом она отметила: «Необходимо ясно определить условия успеха», призвав власти подходить к провозглашённой правительством «ответственной активной бюджетной политике» с сохранением финансовой дисциплины.

Акиикэ подчеркнула, что инвестиции в сферу ИИ и полупроводников «абсолютно необходимы для страны». «Удовлетворимся ли мы тем, что отечественный ИИ просто работает, или будем развивать его до тех пор, пока он не займёт подобающее место в мире? Государству следует определить, к чему мы стремимся», — заявила она. На этом основании она выразила мнение, что «следует установить надлежащие критерии оценки, и способ расходования средств будет зависеть от того, достигнуты ли они». Поскольку часть финансирования будет обеспечиваться за счёт средств граждан, цели должны быть чётко обозначены, отметила она.

С назначением Акиикэ число женщин среди 20 вице-председателей Кэйданрэн возрастёт до двух. Степень продвижения гендерного равенства в Японии остаётся на самом низком уровне среди развитых стран, однако она указала: «Если будет расти число людей, которые независимо от пола намерены продолжать работать, даже пережив периоды вынужденного перерыва, картина изменится». Отметив, что «естественно, когда есть периоды активной работы, а есть периоды, когда работать невозможно из-за воспитания детей или ухода за родственниками», она подчеркнула важность обеспечения разнообразных вариантов выбора.

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