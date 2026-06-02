Президент Ирана пообещал содействовать проходу японских судов через Ормузский пролив — в разговоре с премьером Такаити

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Каир, 1 июня 2026 года (Jiji Press) – Иранские СМИ сообщили 1 июня о состоявшемся в тот же день телефонном разговоре между президентом Масудом Пезешкианом и премьер-министром Японии Такаити Санаэ. По их данным, в ходе беседы Пезешкиан заявил, что Иран будет стремиться обеспечить «беспрепятственный и более лёгкий проход японских судов» через Ормузский пролив — ключевую транспортную артерию для перевозки нефти, где сохраняется блокада.

При этом Пезешкиан заявил, что препятствием остаются морские ограничения США в отношении Ирана. Он подчеркнул решимость урегулировать ситуацию посредством «диалога и дипломатии», однако указал, что «некоторые стороны, включая США, нарушили взятые на себя обязательства».

Президент также выразил надежду на то, что после нормализации обстановки японские технологии будут использованы в восстановлении Ирана, а также в развитии нефтеперерабатывающих заводов, портов и другой инфраструктуры.

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