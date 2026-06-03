Тайфун «Джангми» приблизится к центральной и восточной частям Японии 3 июня
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Токио, 2 июня (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, ожидается, что тайфун «Джангми» приблизится к центральному региону Токай в Японии утром 3 июня и к восточному региону Канто во второй половине дня.
2 июня днём шестой в этом году тайфун приблизился к южной части юго-западного региона Кюсю. Помимо сильных ветров и высоких волн, агентство призвало к осторожности в связи с возможными оползнями, наводнениями в низинах и выходом рек из берегов из-за проливных дождей.
Согласно прогнозам, после вечера 3 июня тайфун будет двигаться на восток над регионом Канто и к полудню 4 июня превратится в внетропический циклон.
В городе Нитинан, префектура Миядзаки, на юго-западе Японии, 2 июня днём было объявлено срочное предупреждение о наводнении, это второй по величине уровень в пятиуровневой системе оповещения, для рек Хирото и Сакатани. В ответ на это городские власти Нитинана издали приказ об эвакуации.
Срочное предупреждение выпущено впервые с момента, когда агентство модернизировало систему оповещения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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