Японское правительство и банки получили доступ к ИИ-модели Anthropic «Мифос»

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Силиконовая долина, 2 июня 2026 года (Jiji Press) – Американский стартап в области искусственного интеллекта Anthropic заявил 2 июня, что предоставил доступ к своей передовой ИИ-модели Claude Mythos примерно 150 новым компаниям и организациям более чем в 15 странах, включая Японию.

В Токио министр финансов Японии Катаяма Сацуки сообщила журналистам, что в число получивших доступ вошли японское правительство и несколько японских финансовых учреждений.

«Мифос» — ИИ-модель, представленная Anthropic в апреле. Как утверждается, она обладает крайне высокой способностью выявлять уязвимости в программном обеспечении. Из-за опасений, что модель может быть использована для кибератак, компания первоначально ограничила доступ к ней примерно 50 компаниями и организациями, включая крупных американских IT-гигантов.

Японское правительство добивалось от США предоставления доступа к «Мифосу». Катаяма отметила, что возможность использовать модель для подготовки к угрозам финансовой отрасли Японии является «очень отрадной», поскольку японская финансовая система сможет противостоять угрозам на самом передовом уровне.

По данным Anthropic, новый доступ получат организации в таких отраслях, как электроэнергетика, водоснабжение, связь и другая инфраструктура, а также здравоохранение. Для использования модели им необходимо соответствовать требованиям безопасности Anthropic.

Компания также сообщила, что предприятия и организации, которым уже был предоставлен доступ к «Мифосу», обнаружили более 10 000 серьёзных уязвимостей.







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