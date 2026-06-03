Такаити: «готовы ко всем сценариям на фоне ситуации на Ближнем Востоке» = проект дополнительного бюджета вступил в стадию обсуждения

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Токио, 3 июня 2026 года (Jiji Press) – Проект дополнительного бюджета на 2026 финансовый год, призванный отреагировать на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, 3 июня вступил в стадию обсуждения: на пленарном заседании Палаты представителей была произнесена речь о финансовой политике, после чего состоялись вопросы представителей партий. Премьер-министр Такаити Санаэ подчеркнула: «С точки зрения минимизации рисков мы принимаем всесторонние меры предосторожности». Она обозначила курс на скорейшее принятие бюджета.

Общая сумма расходов по общему счету составляет 3 трлн 113,5 млрд йен. Основой проекта является создание «резервного фонда для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке и другие обстоятельства» в размере 2 трлн 500 млрд йен, средства которого будут использоваться только для определенных целей, включая меры против роста цен на энергоносители. В проект также включены 100 млрд йен на целевые субсидии регионам и 513,5 млрд йен в качестве компенсации общего резервного фонда, используемого для поддержки оплаты счетов за электричество и газ.

Все источники финансирования будут покрыты за счет выпуска дефицитных гособлигаций. В ответ на опасения по поводу роста долгосрочных процентных ставок премьер-министр пояснила, что объем выпуска дефицитных гособлигаций за 2025 финансовый год, как ожидается, удастся сократить, и заявила: «Это осуществимо без влияния на рынок государственных облигаций».

Председатель совета по политическим вопросам Центристского реформаторского альянса Окамото Мицунари раскритиковал то, что большую часть проекта дополнительного бюджета составляют резервные фонды, назвав это «крайне проблематичным с точки зрения финансовой демократии», и заявил о намерении внести предложение о пересмотре проекта. Он потребовал, в частности, расширения целевых субсидий регионам для поддержки малых и средних предприятий. Премьер-министр ответила: «Мы будем реагировать своевременно, чтобы не возникало препятствий для жизни граждан и экономической деятельности», и не пошла на изменения.

Обсуждение проекта дополнительного бюджета прошло и на пленарном заседании Палаты советников. 4 июня состоятся прения в бюджетном комитете Палаты представителей, а 5 июня – в бюджетном комитете Палаты советников, где пройдут вопросы и голосование. Ожидается, что бюджет будет принят в тот же день.













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