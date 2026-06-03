Тайфун «Джангми» вызвал наводнение в префектуре Вакаяма

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Токио, 3 июня 2026 года (Jiji Press) – Тайфун «Джангми» (№6) около 4:30 утра 3 июня вышел на сушу в южной части префектуры Вакаяма, затем пересёк этот район и, став крупным тайфуном, продолжил движение почти на восток над морем у побережья региона Токай. В 5:35 утра Метеорологическое управление Японии и власти префектуры Вакаяма выпустили для реки Кодзагава в муниципалитетах Кодзагава и Кусимото особое предупреждение о наводнении, соответствующее 5-му, наивысшему уровню опасности.

В районе Цукиносэ в муниципалитете Кодзагава, у левого берега реки, было подтверждено наводнение из-за выхода воды из берегов. В отдельных районах Кодзагавы и Кусимото был объявлен режим «экстренного обеспечения безопасности», требующий немедленных действий для защиты жизни. В 8:50 утра особое предупреждение о наводнении было понижено до предупреждения консультативного уровня.

Такое особое предупреждение о наводнении было выпущено впервые с тех пор, как в мае этот тип предупреждения был введён в рамках совершенствования метеорологической информации о стихийных бедствиях. Начальник отдела прогнозов Метеорологического управления Хосоми Такуя заявил на пресс-конференции: «Существует непосредственная угроза для жизни. Просим эвакуироваться в более безопасное место, чем то, где вы сейчас находитесь». В районе Нисикава муниципалитета Кодзагава количество осадков за 12 часов к 4:30 утра достигло 300,5 миллиметра.

В южных частях префектур Вакаяма и Токусима линейные дождевые зоны образовались до рассвета, а в районе Идзу префектуры Сидзуока и в восточной части префектуры Канагава — утром. В отдельных районах города Анан префектуры Токусима также временно был объявлен режим экстренного обеспечения безопасности. Для рек Дзэнпукудзигавы и Кандагавы в Токио было выпущено предупреждение об опасности наводнения 4-го уровня. В отдельных районах префектур Тиба, Сайтама, Канагава, Сидзуока, Миэ и Вакаяма были также выпущены предупреждения об опасности сильных дождей, оползней и наводнений.

По данным Управления пожарной охраны и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства внутренних дел и коммуникаций на утро 3 июня, в шести префектурах и столичном округе — Токио, Сидзуоке, Миэ, Вакаяма, Токусиме и Кагаве — указания об эвакуации получили в общей сложности около 368 500 человек.

Ожидается, что во второй половине дня тайфун №6 будет двигаться над морем у побережья Канто и к утру 4 июня превратится во внетропический циклон. В префектурах Ибараки и Тиба до вечера 3 июня сохраняется риск образования линейных дождевых зон. Необходима строгая осторожность в связи с угрозой оползней, затопления низменных участков и подъёма уровня воды в реках.

Крупный тайфун №6 в 10:00 утра 3 июня находился над морем примерно в 50 километрах к юго-юго-западу от города Омаэдзаки префектуры Сидзуока и двигался на восток-северо-восток со скоростью 40 километров в час. Давление в центре составляло 980 гектопаскалей, максимальная скорость ветра — 25 метров в секунду, максимальная скорость порывов — 35 метров в секунду. Зона сильного ветра со скоростью 15 метров в секунду и более простиралась на 560 километров с юго-восточной стороны и на 440 километров с северо-западной.







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