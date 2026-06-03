США предлагают ввести для Японии дополнительную пошлину 12,5% = по статье 301 закона о торговле, в рамках мер против принудительного труда

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Вашингтон, 2 июня 2026 года (Jiji Press) – Торговое представительство США (USTR) обнародовало 2 июня предложение о введении дополнительных пошлин в размере 10–12,5% для 60 стран и территорий, заявив, что они принимают недостаточные меры против импорта товаров, произведённых с использованием принудительного труда в Китае и других странах. Для Японии и ряда других государств, не вводивших запрет на такой импорт, предложена ставка в 12,5%. Сроки введения пошлин указаны не были.

После того как в феврале Верховный суд США признал недействительными так называемые взаимные пошлины, администрация США ввела единую всемирную пошлину в 10% на основании статьи 122 закона о торговле. На фоне приближающегося срока её истечения — 24 июля — с марта велось расследование на основании статьи 301 закона о торговле.

USTR пришло к выводу, что 60 стран и территорий не обеспечили введение или исполнение запрета на импорт товаров, произведённых с использованием принудительного труда. Для 16 стран и территорий, включая Европейский союз (ЕС), Мексику и Канаду, предложена ставка в размере 10% на том основании, что они ввели соответствующие меры или взяли на себя обязательства в рамках торговых соглашений. Для остальных стран и территорий, включая Китай, где вызывает обеспокоенность использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, предложена дополнительная пошлина в 12,5%.

В отношении Японии было заявлено, что в стране «не введён запрет на импорт продукции, произведённой с использованием принудительного труда», и что это «создаёт бремя или ограничения для торговли США».

USTR до 6 июля проводит публичный сбор мнений относительно обоснованности размеров повышения пошлин, а 7 июля проведёт публичные слушания. Торговый представитель США Джеймисон Грир в заявлении подчеркнул, что отказ от противодействия импорту товаров, произведённых с использованием принудительного труда, недопустим.







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