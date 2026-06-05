В Японии подтвердили 239 нарушений при ДНК-экспертизах в полиции Сага = на 100 больше, чем выявила внутренняя проверка

Новости

Токио, 4 июня 2026 года (Jiji Press) – Число случаев ненадлежащего проведения ДНК-экспертиз бывшим сотрудником научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы полиции префектуры Сага возросло до 239, что более чем на 100 превышает 130 случаев, выявленных в ходе внутренней проверки самой полиции. Об этом 4 июня сообщило Национальное полицейское агентство Японии (НПА), опубликовав итоговый отчёт о специальной инспекции в отношении полиции префектуры.

Агентство заново проверило все 643 экспертизы, к которым был причастен бывший сотрудник, и установило, что проблемы имелись в 239 случаях.

Из них в общей сложности по 37 случаям, включая те, в которых повторную экспертизу провести не удалось, агентство не смогло исключить вероятность того, что нарушения негативно сказались на ходе расследований. В то же время в отчёте сделан вывод, что эти случаи не привели к аресту или задержанию невиновных лиц и не повлияли на судебные процессы.

Полиция префектуры выявила нарушения в 2024 году. В сентябре 2025 года материалы в отношении бывшего сотрудника были направлены в прокуратуру по подозрению в составлении и использовании подложного официального документа с подписью и печатью; он также был уволен в дисциплинарном порядке. В октябре того же года НПА начало специальную инспекцию для проверки внутреннего расследования и принятых полицией префектуры мер. Опрос сотрудников и повторные экспертизы проводила группа из 35 человек, включая специалистов Национального научно-исследовательского института полицейской науки при агентстве.

Согласно отчёту, вновь выявленные 110 нарушений включали использование чужих данных в ходе исследования, называемого «электрофорезом», непроведение анализов и подмену материалов. По 18 из них нельзя утверждать, что это не отразилось на расследованиях. Полиция префектуры относила нарушения к периоду начиная с июня 2017 года, однако было установлено нарушение и в августе 2016 года. При этом один из 130 случаев, признанных полицией префектуры нарушением, таковым признан не был.

Объясняя рост числа случаев, агентство заявило: «Это связано с различиями в организации работы, специальных знаниях и проверяемых пунктах. Результат оказался недостаточным, однако в самом расследовании полиции префектуры проблем не было».

Как отмечается, для нарушений были характерны сокрытие ошибок и недостатков экспертизы, а также фальсификация дат и цифр, чтобы избежать замечаний со стороны руководства при утверждении документов. Мотивы, однако, раскрыты не были — со ссылкой на нечёткость воспоминаний самого сотрудника и на предстоящий судебный процесс.

При этом в качестве причин, лежащих в основе нарушений, агентство назвало не только недостаток профессиональной этики у бывшего сотрудника, но и чрезмерную служебную нагрузку, недостаточный контроль над рабочими процессами, а также упущения в управлении данными и оборудованием. В числе мер агентство указало на усиление методического руководства полицейскими управлениями всех префектур и проведение регулярных аудитов, а также на привлечение внешних экспертов в качестве «консультантов по экспертизе» для получения их мнений.

Было издано распоряжение о мерах по предотвращению повторения нарушений, включая ужесточение порядка проведения экспертиз и усиление поддержки сотрудников. Для снижения объёма работы рассматривается также упорядочение дел, требующих проведения экспертизы.

«Мы серьёзно относимся к тому, что подорвано доверие общества к ДНК-экспертизе — важной опоре тщательного и надлежащего расследования», — заявил на пресс-конференции генеральный комиссар НПА Кусуноки Ёсинобу. «Мы добьёмся принятия мер по предотвращению повторения подобного и будем работать над восстановлением доверия к судебной экспертизе».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]