Сокращение числа жертв «более чем наполовину» – правительство Японии пересматривает план мер против землетрясения под Токио

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Токио, 4 июня 2026 года (Jiji Press) – Правительство Японии намерено поставить новую цель: сократить более чем наполовину возможный ущерб от крупного землетрясения непосредственно под Токио. Об этом стало известно 4 июня.

Согласно проекту пересмотренного базового плана по экстренным мерам, правительство планирует в течение ближайших десяти лет уменьшить более чем вдвое предполагаемое число погибших, а также количество зданий, которые будут полностью разрушены или уничтожены пожаром. При землетрясении непосредственно под столицей число жертв оценивается максимально примерно в 18 000 человек.

После одобрения кабинетом министров документ будет опубликован, возможно, уже в течение текущего месяца. Это первый пересмотр плана с 2015 года.

В последней оценке ущерба, опубликованной правительством в декабре прошлого года, говорится, что в случае землетрясения непосредственно под Токио число полностью разрушенных или уничтоженных пожаром зданий может достигнуть примерно 400 000.

Действующий план в качестве цели по снижению ущерба предусматривает «примерное сокращение наполовину» числа погибших и разрушенных или сгоревших зданий, тогда как в проекте поправок заявлено «сокращение более чем наполовину». Цель – максимально снизить число смертей, связанных с последствиями стихийного бедствия, а также экономический ущерб.

В качестве меры борьбы с пожарами, на которые приходится 70 % ущерба, целевой показатель по установке «сейсмических автоматов» – устройств, отключающих подачу электроэнергии при фиксации подземных толчков, – в целевых районах Токио и девяти префектур повышается с «25 %» до «практически полного оснащения». Что касается повышения сейсмостойкости жилья, в план включено «практически полное устранение» домов с недостаточной сейсмоустойчивостью.

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