Ёкота Сакиэ вновь призвала вернуть дочь, похищенную Северной Кореей, спустя шесть лет после смерти мужа

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Кавасаки, префектура Канагава, 4 июня 2026 года (Jiji Press) – Ёкота Сакиэ, мать японки, похищенной Северной Кореей, призвала к скорейшему возвращению дочери в интервью накануне шестой годовщины смерти своего мужа, которая приходится на 5 июня.

«Каждый день я разговариваю с фотографией улыбающегося мужа и говорю ему: „Проблема похищений всё ещё не решена. Прости меня“», – рассказала 90-летняя Ёкота журналистам 2 июня в городе Кавасаки префектуры Канагава.

Дочь супругов Ёкота, Мэгуми, была похищена в 1977 году в возрасте 13 лет. Её отец, Ёкота Сигэру, в 1997 году создал организацию семей похищенных и стал её первым руководителем, добиваясь возвращения жертв похищений. Он скончался в 2020 году в возрасте 87 лет.

В интервью журналистам Ёкота описала мужа как «отца, который изо всех сил старался и любил детей». «Почему с нами случилось такое?» – сказала она.

«Я обращалась с призывами по всей Японии, но ничего не сдвинулось с места, – заявила она. – Чем занимается правительство?»

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